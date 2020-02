De Vrij: “Calcio? Iniziato in maniera naturale. Quando...

De Vrij: “Calcio? Iniziato in maniera naturale. Quando ero bambino…”

Interrogato dalle domande di alcuni tifosi tramite il profilo “Instagram” ufficiale dell’Inter, Stefan de Vrij ha parlato dei suoi inizi come calciatore e ha raccontato un curioso retroscena di quando era bambino.

CALCIO E AUTOGRAFI – Come ha iniziato Stefan de Vrij a giocare a calcio? Ha mai chiesto autografi ad altri calciatori nel corso della sua infanzia? A queste domande ha risposto il difensore dell’Inter, tramite il profilo “Instagram” della società nerazzurra. Ecco le sue risposte: “È stata una cosa naturale, ho visto una palla e ho iniziato a giocare. Ho chiesto anche io autografi. Quando ero bambino vivevano due giocatori vicino a me, Dudek e Smolarek (quando entrambi giocavano nel Feyenoord, ndr). Ogni settimana mi presentavo sempre davanti alla loro porta ed ero sempre eccitato come la prima”.