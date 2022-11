La Russa: «Mantenere San Siro porterebbe un risparmio di 500 milioni!»

Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha rilasciato importanti dichiarazioni sulle questione cocente degli ultimi mesi riguardante il nuovo stadio a Milano e San Siro

SAN SIRO – Il presidente del Senato si è dichiarato apertamente favorevole al mantenimento di San Siro. La famosa struttura, cuore di Milano, secondo Ignazio La Russa ha un valore simbolico che non può essere cancellato. La via intrapresa è quella già tracciata dal noto critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi, che più volte ha cercato di sottolineare come San Siro fosse un bene culturale da proteggere (vedi articolo). In particolare Ignazio La Russa ha detto questo sul nuovo stadio: «Il progetto dei due stadi è conveniente, assolutamente necessario e utile. Quando all’estero si parla di Milano le cose che si conoscono sono tre: il Duomo, la Scala e lo stadio San Siro. Continuo a ripetere che vi è compatibilità assoluta, anzi c’è un vantaggio a mantenere San Siro come è esattamente e costruire accanto, come avviene in tante città europee e sudamericane, un altro stadio».

RISPARMIO – Ignazio La Russa ha voluto aggiungere dati molto significativi sul mantenimento della vecchia struttura. Dall’inaugurazione della Fondazione Ospedale Niguarda il presidente del Senato ha continuato: «Il piano economico che mi sono permesso di sottoporre al sindaco di Milano Giuseppe Sala prevede un risparmio di 500 milioni, il costo della demolizione, che si somma al risparmio di danni ambientali enormi». Quest’alternativa sta prendendo sempre più piede nel mondo della politica. La speranza di proteggere una struttura di così tanta storia ora è più viva che mai. Inter e Milan possono mantenere intatto il luogo di glorie e costruire il prossimo futuro vicino. Le sue parole riprese da Calcio e Finanza.