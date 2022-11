Lautaro Martinez, notte prima del Mondiale! Scaloni sicuro sull’11 Argentina

Lautaro Martinez si prepara all’esordio Mondiale. Il centravanti dell’Inter, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe giocare dal primo minuto contro l’Arabia Saudita

ULTIME − L’Argentina domani mattina alle 11 (ore italiane) giocherà contro l’Arabia Saudita. Esordio per l’Albiceleste e soprattutto per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter sarà al debutto nella prestigiosissima kermesse internazionale. Il CT Lionel Scaloni non ha dubbi. Come riferisce il media argentino Olé, il Toro farà parte del tridente insieme a Leo Messi e Angel Di Maria. Tra gli ‘ex italiani’ dentro anche Cuti Romero in difesa, Papu Gomez e Rodrigo De Paul a centrocampo.