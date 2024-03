Juventus, l’a.d ricorda la rincorsa all’Inter: «Inizio entusiasmante!»

La Juventus, dopo una entusiasmante rincorsa all’Inter in campionato, è crollata dopo lo scontro diretto con i nerazzurri e adesso si trova al terzo posto in classifica. Scanavino, Amministratore Delegato bianconero, intervenuto in occasione della prima edizione dello Juventus Business Forum, ricorda l’inizio della stagione: di seguito quanto riportato da spormediaset.it

SOLO UN’ILLUSIONE – La Juventus di Massimiliano Allegri aveva dato l’illusione di poter lottare per lo scudetto insieme all’Inter, salvo poi crollare dopo il pari con l’Empoli e la sconfitta con la capolista nerazzurra. Maurizio Scanavino, amministratore delegato bianconero, ricorda la rincorsa che fu: «Questa stagione è iniziata con entusiasmo e con grande successo di risultati. In questo momento siamo in una fase un po’ complicata. Sul campo a volte non siamo stati così brillanti, ma altre volte le prestazioni sono state molto positive e non siamo riusciti a ottenere quanto meritavamo. Per questo non ci abbattiamo».