Albania-Cile, non solo Asllani-Sanchez! Uno stop riguarda anche l’Inter

INCROCI – L’Albania di Kristjan Asllani e il Cile di Alexis Sanchez si sfideranno venerdì 22 marzo in amichevole allo stadio Tardini di Parma. A parte l’incrocio tra i due giocatori dell’Inter, da segnalare anche l’infortunio dell’albanese Etrit Berisha che non prenderà parte all’amichevole. In qualche modo lo stop riguarda anche l’Inter, poiché si tratta del terzo portiere dell’Empoli, prossimo avversario della capolista nerazzurra in campionato lunedì 1 aprile (Pasquetta).