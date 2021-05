Juventus-Inter si è contraddistinta per il pessimo arbitraggio di Calvarese, che ha finito per incidere in maniera decisiva sul risultato del match. L’ex arbitro Massimo Chiesa boccia il direttore di gara nella rubrica “SOS arbitri” per “Calciomercato.com”, parlando di partita disastrosa

DISASTRO – Juventus-Inter rischia di passare alla storia come il peggior arbitraggio di Calvarese. L’ex arbitro Massimo Chiesa parla di arbitraggio disastroso: «Partita disastrosa da parte dell’arbitro Calvarese, da 4 in pagella. Al 22’ su corner finisce per terra Chiellini dopo una evidente trattenuta da parte di Darmian: l’arbitro lascia proseguire, ma interviene il VAR Irrati. Forzata la review visto che si tratta di un episodio la cui intensità si valuta sul campo, una volta al monitor però Calvarese non può ignorare il fallo del difensore dell’Inter sull’avversario con ammonizione per Darmian. Al 34’ è Lautaro a cadere nell’area della Juventus, Calvarese lascia proseguire. Decisivo l’intervento del VAR, per un contatto tra la punta del piede di Matthijs de Ligt e il tallone dell’attaccante in area».

ERRORI – Chiesa prosegue parlando del rosso a Rodrigo Bentancur e ovviamente del rigore assegnato a Juan Cuadrado: «Inesistente e veramente grave il rosso a Bentancur, la fa grossa lì. Si ha la sensazione che qualcuno gli abbia suggerito qualcosa nell’auricolare. Giusto fischiare il fallo, ma perché la seconda ammonizione per il fallo su Lukaku? Sproporzionata la sanzione disciplinare, veramente insensata. VAR decisivo anche sul momentaneo pareggio dell’Inter: Calvarese sul momento annulla per fallo di Lukaku su Chiellini, ma è il difensore bianconero a strattonare l’avversario ed è giusto dunque convalidare il gol. Nel finale, non c’è il rigore assegnato alla Juve: Cuadrado è furbo e cerca lui il contatto con Perisic, Calvarese assegna il penalty e commette l’ennesimo errore della sua serata».

Fonte: calciomercato.com