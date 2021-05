Inter, per Conte fondamentale rimanere competitivi! Sei intoccabili – Sky

GARANZIE – L’ Inter si trova a dover programmare la prossima stagione sapendo che dovrà necessariamente esserci una riduzione dei costi ( QUI le ultime). Secondo Andrea Paventi , Antonio Conte non rinuncerebbe mai ad alcuni giocatori: «Io credo che Conte abbia capito che quando ci sarà questo incontro bisognerà fare un po’ di conti nella programmazione della prossima stagione. La situazione per l’Inter potrebbe diventare leggermente più comoda perché col prestito si potranno assecondare alcune scadenze. Chiaro che il dialogo che ci sarà verterà su una riduzione dei costi, ma penso anche che per Conte sia fondamentale rimanere competitivi e che nella sua testa ci siano dei nomi imprescindibili».

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: