Julio César: «Sarebbe bello per l’Inter lasciare fuori la Juventus»

Julio César trova un motivo per l’Inter per battere la Juventus. L’ex portiere brasiliano, intervistato da Inter TV, spiega quale valore avrebbe lasciare i bianconeri fuori dalla prossima Champions League.

DECISIVA LO STESSO – Julio César ha motivazioni extra in vista del derby d’Italia che prenderà il via alle ore 18: «Questa partita è un momento particolare anche per loro. Non mi ricordo una Champions League senza la Juventus, penso che ci sia anche questo in mezzo. Sarebbe una soddisfazione per l’Inter, per una squadra rivale, dopo aver vinto lo scudetto avere la possibilità di battere una squadra come la Juventus ed essere determinante per lasciarla fuori dalla Champions League. L’atmosfera di questa partita penso che sia un po’ nervosa, diciamo, speriamo sia una partita molto bella. Ma è anche molto nervosa, per quello che c’è dietro: vediamo cosa accadrà».