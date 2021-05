Marotta: «Rimpianto Juventus? Bello vincere all’Inter! Aperto un ciclo»

SCUDETTO E JUVENTUS – Marotta , Amministratore Delegato nerazzurro, prima di Juventus-Inter , ai microfoni di Sky Sport ha parlato così: «Veniamo da campioni d’Italia e questa era una cosa insperata che ci dà tanta soddisfazione. Fa parte del mio lavoro iniziare e finire un’esperienza alla Juventus, ma ho trovato subito la disponibilità del presidente Steven Zhang qui all’Inter. Ho iniziato un ciclo e cerchiamo di onorarlo nel migliore dei modi. Differenza tra i due scudetti? Quando si vince c’è sempre una forte emozione, non c’è differenza. Anzi devo dire che questo scudetto è giunto insperato nelle tempistiche, cioè non pensavamo di conquistare un traguardo così importante. Qualcuno mi rimpiange alla Juventus? Si volta pagina e questo vale per giocatori, allenatori e dirigenti. Il passaggio all’Inter ha generato in me tantissimi stimoli coronati poi con questo traguardo quindi dico: che bello vincere!».

