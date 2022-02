Julio Cesar: «Inter, senza la regola del gol in trasferta testa più leggera»

Julio Cesar ha parlato ai microfoni di Prime Video nel prepartita di Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League. Le parole dell’ex portiere nerazzurro sulla caratura del match e la regola dei gol in trasferta

PESO − Julio Cesar non ha dubbi sul nuovo sistema :«Regola gol in trasferta annullata? Si arriva con una testa più leggera, il peso psicologico per la prima in casa prima era molto pesante. L’Inter adesso giocherà più sciolta, vincendo ed andare a Liverpool con la vittoria in tasca può veramente aiutare molto. Io ero uno che chiamava sempre la mamma prima di partite così. Bisogna però capire come sarà il campo, ci sono giocatori che entrano in un modo anche scaramantico».