Zola: «Liverpool tra le squadre più forti d’Europa, ma l’Inter è una realtà»

L’Inter stasera sfida il Liverpool a San Siro nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Zola, opinionista per Prime Video, ritiene che la partita sia comunque aperta nonostante i Reds siano super favoriti

PARTITA APERTA – L’Inter ospita il Liverpool stasera a San Siro nell’andata degli ottavi di Champions League. Gianfranco Zola vede i Reds favoriti ma non del tutto: «Liverpool favorito? Sulla carta sì, è una delle squadre più forti d’Europa. Tra l’altro è in ottima forma ma è una partita tutta aperta perché l’Inter è una realtà concreta ed è una bella squadra. Per l’allenatore il pre-partita è il momento peggiore perché devi solo sperare di aver fatto tutto bene».