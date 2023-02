Jesé Rodriguez: «Calore dei tifosi conosciuto già con l’Inter! Sono pronto»

Jesé Rodriguez ha parlato da nuovo giocatore della Sampdoria all’indomani del pareggio contro l’Inter a Marassi. L’ex Real Madrid sul calore dei tifosi blucerchiati

PRONTO − Le parole di Jesé Rodriguez all’indomani del match contro l’Inter: «Sono molto felice di essere qui. Quando ho saputo dell’interesse della Sampdoria non ho avuto dubbi ad accettare. Ho già avuto modo di conoscere il calore dei tifosi durante la partita con l’Inter e sono pronto a dare tutto me stesso per aiutare la squadra. Gara dopo gara però stiamo crescendo e dobbiamo continuare ad allenarci con una mentalità positiva, come ci chiede l’allenatore, per invertire la situazione e raggiungere tutti insieme il nostro obiettivo». Le sue parole ai canali ufficiali del club.