Sanchez, perché un rimpianto per l’Inter? Ricordi vagamente offuscati

Uno dei tanti problemi in stagione dell’Inter è la mancanza di un giocatore che salta l’uomo. Simone Inzaghi non ha un dribblatore, non ha chi crea superiorità nella metà campo avversaria. Questo però non può far rimpiangere Alexis Sanchez.

RICORDI – Di Alexis Sanchez ci si ricorda a primo impatto del suo estro, del suo “ehi amigo, i campioni son così” e del suo gol vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus al minuto 120. Il cileno ha inciso nei suoi anni in nerazzurro, ma non quanto ci si aspettava. Dopo la sua prima stagione con Antonio Conte il calciatore è diventato definitivamente di proprietà dell’Inter, ottenendo un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione. Una cifra esorbitante per un attaccante ampiamente over trenta e con continui problemi fisici. Non bisogna dimenticare i lunghi periodi che Sanchez ha passato in infermeria, ma soprattutto gli errori che sono costati tanto in stagione.

Sanchez, errori pesanti

PRESTAZIONI – Il prototipo di giocatore di Alexis Sanchez è ciò che manca all’Inter. La sua qualità palla al piede, i dribbling e la facilità con cui superava gli avversari erano unici, ma non una motivazione valida per tenerlo a Milano. Il cileno esagerava anche nel mettere in mostra le sue caratteristiche. Antonio Conte pagò a caro prezzo nel suo ultimo anno nerazzurro nella trasferta di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach, quando Sanchez perse una palla in uscita provocando poi il gol degli avversari. La stessa cosa è successa nella scorsa stagione, precisamente nel Derby di ritorno con il Milan. Risultato sull’1-1, poco più di 80 minuti sul cronometro e Sanchez si è lasciato andare ad un dribbling di troppo a centrocampo. Olivier Giroud lo ha scaraventato a terra e fatto partire il contropiede che poi ha portato al vantaggio rossonero. Nove gol in Ligue 1, un campionato di livello decisamente inferiore, non possono cancellare le sue prestazioni non esaltanti con l’Inter. È stato giusto andare avanti, sia da una parte che dall’altra.