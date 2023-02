VIDEO – Audero ferma la corsa dell’Inter, la Lega Serie A lo elogia

La partita tra Sampdoria e Inter non si può dire che non sia stata tremendamente beffarda per i nerazzurri. 25 tiri verso la porta, tra cui alcune parate fondamentali di Emil Audero. La Lega Serie A elogia così il portiere su Twitter.

PRODEZZA – Emil Audero è stato sicuramente il migliore in campo della Sampdoria. Tante parate, tra cui quella fondamentale al minuto 91 sul tiro di sinistro di Francesco Acerbi. L’estremo difensore ha fermato la corsa dell’Inter in campionato, la Lega Serie A lo celebra in questo modo su Twitter.