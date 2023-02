Inter, una stagione da trasferte indigeste. Troppi stop lontani dal Meazza

La distanza dal Giuseppe Meazza in San Siro non è positiva per l’Inter di questa stagione. Se a questa squadra viene imputata la discontinuità, grandi responsabilità sono da trovare nell’andamento fatto registrare in trasferta.

CONTESTO – I numeri non sono per niente confortanti per l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi soffre enormemente la distanza dal Giuseppe Meazza e questo è sintomo di fragilità. La continuità non è mai stata trovata, nel 2023 il problema si è palesato ancor più sorprendentemente. Nonostante le vittorie con Napoli, Atalanta o Milan i nerazzurri sono stati capaci di fermarsi contro Monza o addirittura Sampdoria (vedi articolo). I blucerchiati sono in una crisi nera, sia dal punto di vista calcistico che societario, ma proprio contro l’Inter sono riusciti a guadagnare un pareggio prezioso per la lotta alla salvezza. I due punti persi da Inzaghi sanno di sconfitta, lasciano l’amaro in bocca e possono essere decisivi per il campionato.

Inter, numeri preoccupanti

NUMERI – Undici partite in trasferta in campionato: cinque vittorie, quattro sconfitte e due pareggi. Dagli stop negli scontri diretti del 2022 contro Juventus o Lazio sino agli ultimi pari con Monza e Sampdoria. La situazione si è completamente ribaltata durante la stagione. Se fino a novembre i nerazzurri dimostravano di subire la pressione delle partite contro le big, oggi invece non riescono a tenere alta la soglia dell’attenzione con le più piccole. Il problema rimane però uno: tanti, troppi punti persi lontani da Milano. Di questo passo sarà difficile tenere il secondo posto, lo Scudetto è ormai già consegnato ma in Serie A nulla è ancora deciso per la zona Champions League. Un’Inter da sesta posizione per andamento in trasferta preoccupa per il futuro. C’è bisogno di altro per dare sicurezze.