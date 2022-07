Jeda: «Giusto che l’Inter chieda tanto per Skriniar. Tridente? Problema»

L’ex attaccante del Cagliari e del Palermo, Jeda, ha parlato ospite negli studi di Sportitalia. Il brasiliano si è espresso su Skriniar nonché sul possibile tridente nerazzurro

PROBLEMA ATTACCO − Jeda discute sul possibile addio di Skriniar, individuando però il problema in un’altra zona di campo: «Per Milan Skriniar più di 60 milioni dal PSG? Cifra molto importante, l’Inter per separarsi dalla sua colonna difensiva vuole i soldi. Il tempo però è una pedina molto importante. Lui vorrebbe rimanere all’Inter ma chiaro che se arriva un’altra squadra che pone tanti soldi lui alla fine dovrà andare. In difesa, il discorso però mi sembra più facile. In attacco, con tre giocatori come Romelu Lukaku, Paulo Dybala e Lautaro Martinez, Inzaghi dovrebbe fare i conti con gli umori del giocatore che dovrà poi tenere in panchina».