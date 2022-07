Capuano: «Correa ha un posto tecnico all’Inter. Per Dybala, altri due fuori»

Giovanni Capuano, su Sportitalia, ritiene Correa un giocatore importante per l’Inter e Inzaghi. L’argentino non sarà ceduto in caso di arrivo di Dybala

POSTO TECNICO − Capuano parla del possibile inserimento di Dybala all’Inter: «Credo che se Beppe Marotta riuscisse a fare Alexis Sanchez ed Edin Dzeko, non parlo di Joaquin Correa che ha un posto tecnico nella rosa di Simone Inzaghi, ci sarà anche il posto per prendere Paulo Dybala. E sarebbe un upgrade. Io vedo due coppie di centravanti che potrebbero inter-scambiarsi bene, l’Inter ha perso Ivan Perisic e non vedo altri giocatori di strappo. Correa a tal proposito può essere un’ottima pedina».