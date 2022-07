Bremer e Milenkovic obiettivi Inter ma sulla strada occhio alle rivali − Sky

In cima alla lista dell’Inter ci sono Bremer e Milenkovic, rispettivamente di Torino e Fiorentina. I nerazzurri però non sono i soli interessati ai due giocatori. Diverse rivali sulla strada

DUE NOMI PER LA DIFESA − L’Inter, dopo aver risolto o quasi il capitolo attaccanti, si concentrerà sulla difesa. Il primo nome rimane quello di Gleison Bremer. Il Torino fa una valutazione del giocatore di circa 35-40 milioni di euro. Il difensore piace anche alla Juventus, se dovesse partire Matthijs de Ligt direzione Chelsea, e Milan, che si è sfumare l’affare Sven Botman. L’altro nome che interessa all’Inter è Nikola Milenkovic. Come riporta Luca Cilli, su Sky Sport, occhio anche al Napoli che potrebbe pensarci in caso di addio di Kalidou Koulibaly verso il Barcellona.