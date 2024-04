Jacobelli: «Inter, il predominio può andare avanti in un caso»

Xavier Jacobelli ha parlato a seguito della vittoria del ventesimo scudetto dell’Inter. Le sue dichiarazioni.

SITUAZIONE – Queste le parole di Xavier Jacobelli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Può essere un punto di partenza per l’Inter questa stagione? Credo si debba rimarcare come questo ciclo si sia aperto nel penultimo scudetto con Antonio Conte. Da quel momento sono arrivate le due Coppe Italia, le tre Supercoppe e la finale di Champions sotto la guida di Simone Inzaghi. Oltre a questo va sottolineata la programmazione di questa società come dimostrano gli acquisti già chiusi di Taremi e Zielinski. Se la concorrenza non si affretta a colmare almeno in parte questo gap, il predominio dell’Inter può andare avanti».

FUTURO – Jacobelli ha aggiunto. «Ci può essere stabilità anche in futuro per l’Inter? Per quanto concerne la restituzione entro il 20 maggio del prestito di Oaktree salito a 385 milioni presto capiremo come si evolverà. Le notizie parlano di un fondo di investimento americano pronto a garantire un finanziamento triennale per Suning, questo testimonia come il lavoro di Zhang per l’Inter sia importante. In questo triennio di Inzaghi ci sono stati introiti vicini ai 240 milioni di euro tra risultati sportivi, incassi dal mercato e botteghino, con l’Inter che ha un riempimento del 98%, Anche questo capitolo presto verrà letto nella sua interezza, il 20 maggio ormai è dietro l’angolo».