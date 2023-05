Jacobelli: «Inzaghi, subite critiche ingenerose! Risultati parlano per lui»

Xavier Jacobelli, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato di Inzaghi e dei risultati raggiunti sin qui dall’allenatore dell’Inter

RISULTATI – Queste le parole di Jacobelli: «Inzaghi? Un allenatore che in meno di due stagioni vince una Coppa Italia, due Supercoppe, arriva secondo e a 90 minuti dalla finale di Champions, in finale di Coppa Italia, i risultati di Inzaghi parlano chiaro. Quasi 200 mln di euro incassati in questa gestione Inzaghi. Ha dovuto subire critiche ingenerose e improvvide, i risultati parlano per lui. La dimostrazione che ha dato nel primo Euroderby è quella di essere in uno stato di grazia, ora dispone di una panchina lunga e in forma. Marotta ha detto che Inzaghi pensa che rimarrà, io avrei detto certamente sì al suo posto. La dirigenza dell’Inter ha più riprese manifestato non una fiducia incrollabile. Ci si aspettava un altro atteggiamento, come visto al Milan nel momento più critico con Pioli. L’Inter è a 90 minuti dalla finale di Champions, è un risultato eclatante per una italiana e dovrebbe fugare ogni dubbio sul suo valore. Quantomeno si dovrebbe valutare bene a fine stagione».