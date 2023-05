Inter-Sassuolo, è (di nuovo) il turno di Correa? Fiducia Inzaghi

Joaquin Correa va verso la titolarità in Inter-Sassuolo. Per l’argentino l’ennesima occasione fornita da Inzaghi: serve una scossa

CHANCE – L’Inter, dopo la vittoria per 0-2 nel primo atto dell’Euroderby di Champions League, si rituffa in campionato: avversario il Sassuolo di Dionisi. In attacco, viste le logiche e prevedibili rotazioni di Inzaghi, sarà il turno di Correa, in tandem con Lukaku. Per l’argentino è l’ennesima chance dal 1′ che arriva in questa stagione: una stagione che, ad oggi, è stata avara di soddisfazioni per il “Tucu” autore di soli tre gol ed un assist in ben 24 presenze in campionato. Nonostante il rendimento poco positivo, l’argentino incassa la fiducia incondizionata di Inzaghi che crede nelle potenzialità dell’ex Lazio. Adesso tocca a Correa rispondere presente: la stagione sta per volgere al termine e l’Inter è in corsa su tre fronti. Servirà l’apporto di tutti per continuare ad inseguire (e centrare) gli obiettivi prefissati.