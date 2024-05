Dimarco è il grande assente nei premi della Lega Serie A

C’è un grande assente nelle nomine dei migliori giocatori stagionali della Lega Serie A. Un assente ingiustificato visto l’impatto numerico della sua stagione. Parliamo di Federico Dimarco.

ASSENTE DAI PREMI – La Serie A, come di consueto a fine stagione, ha annunciato la premiazione dei migliori giocatori ruolo per ruolo a partire da una selezione di tre portieri, tre difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti. Cui si aggiungerà l’MVP assoluto, con un premio a parte. In questa selezione però c’è già un nome che possiamo considerare il grande assente. Ed è Federico Dimarco.

STAGIONE DA PROTAGONISTA – Non sappiamo se l’esterno dell’Inter sia stato penalizzato da una categorizzazione del ruolo un po’a metà strada tra quelle disponibili. La sua assenza però è un fatto. Ed è un fatto che va sottolineato, perché statisticamente la stagione di Dimarco è di grandissimo impatto. Da titolare della squadra campione è stato un fattore per Inzaghi. Ma il suo impatto non si limita solo all’Inter, per così dire. Ha una portata proprio in termini assoluti, guardando l’intera Serie A. Dunque, vanno ricordati i numeri del 32 nerazzurro. Che merita di stare nel novero dei migliori.

NUMERI AL TOP – Dimarco secondo i rating di Whoscored è il quarto giocatore dell’Inter per rendimento. Il che lo rende anche settimo di tutta la Serie A. Il secondo difensore dietro Buongiorno, che lo supera per due centesimi di voto. Primo tra i terzini o esterni. Con 5 gol è primo tra i difensori per reti segnate, alla pari con Martinez Quarta. Con 6 assist è secondo tra gli esterni per passaggi vincenti. In tutta la Serie A risulta primo per cross e terzo per passaggi chiave di media, mentre per passaggi chiave totale è sesto assoluto. Un rendimento da top del ruolo, che gli va riconosciuto.