Oaktree si prende l’Inter: un gigante californiano in Serie A – TS

L’Inter dà il benvenuto alla sua nuova proprietà. Definito il passaggio ad Oaktree, l’Inter adesso inizierà una nuova era con un gigante dell’economica, scrive Tuttosport.

PASSAGGIO – Nella giornata di oggi l’Inter è passata definitivamente da Suning a Oaktree: definito il passaggio al fondo americano – con sede in California – ma con legami davvero stretti con il Canada. Oaktree Capital Management dal 2019 è controllata da Brookfield Corporation, colosso finanziario con sede in Canada e che gestisce 925 miliardi di dollari di patrimoni e che controlla il 62% di Oaktree. Come scritto da Tuttosport, Oaktree, è stata fondata nel 1995 a Los Angeles. Può contare su 25 uffici in giro per il mondo, tra Nord America, Europa, Asia e Australia e con oltre 1.200 dipendenti. Il 66% dei suoi affari è però in America.

Dal Canada all’Italia: Oaktree delega tutto da Los Angeles

RENDIMENTO – La nuova proprietà dell’Inter ha puntato – si legge – su prestiti ad alto rendimento. Le scommesse erano fatte su ritorni elevati da aziende che erano in situazioni complicate. Howard Marks, co-fondatore e co-presidente, ha spiegato che la vera qualità di Oaktree è andare alla ricerca di “imprese belle ma con dei brutti bilanci“. Stesso discorso fatto anche con Suning che non è riuscita a pagare il maxi-finanziamento del 2021 e ha perso così in pegno le quote di maggioranza dell’Inter. Il fondo californiano inoltre, ha già acquistato un club di calcio europeo. Si tratta del Caen nel 2020 e possiede l’80% delle quote. A fare da spalla a Marks, c’è l’altro co-presidente Bruce Karsh che è un dirigente e azionista di minoranza di Golden State Warriors, la storica franchigia del Nba di San Francisco.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi