Inter-Sassuolo, Inzaghi ne cambia sei! La probabile – SM

Si avvicina Inter- Sassuolo. Inzaghi, in vista anche del ritorno di Champions League contro il Milan, è pronto a varare un ampio turnover. La ultime sulla probabile formazione da SportMediaset

TURNOVER – L’Inter, dopo il primo atto della doppia sfida di Champions League con il Milan, si prepara a tornare in campo in Serie A. Contro il Sassuolo l’undici scelto da Inzaghi sarà condizionato, inevitabilmente, dal doppio confronto con i rossoneri: il tecnico, secondo SportMediaset, dovrebbe cambiare sei elementi rispetto all’undici schierato con il Milan. In porta spazio per Handanovic al posto di Onana. In difesa riposa Bastoni, con D’Ambrosio e de Vrij in campo dal 1′ ed Acerbi che scala sulla sinistra. A destra turno di riposo per Dumfries, con Darmian pronto a prendere il suo posto. A centrocampo panchina per Calhanoglu, con Brozovic dal 1′ in cabina di regia. In attacco pronta la coppia Lukaku-Correa, con Dzeko e Lautaro Martinez a partire dalla panchina. Di seguito la probabile formazione dell’Inter

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa.