Eto’o: «Moratti come un padre! Messaggio Materazzi? Vi spiego»

Eto’o, presente all’evento Milano Football Week, ha parlato della sua esperienza all’Inter e in particolare dell’importanza di Massimo Moratti e Marco Materazzi.

INTER DEL TRIPLETE – Eto’o nel corso dell’evento ha parlato della sua esperienza all’Inter: «Moratti era come un padre, non è solo un presidente, era più di un presidente. Mi ha dato l’opportunità di giocare in una delle squadre più importanti del Mondo, avevamo una squadra impressionante. La chiamata di Materazzi prima di arrivare all’Inter? Storie così non succedono quasi mai nel calcio. Succedono solo con Materazzi, per me è stato un onore giocare con lui. Molte persone non lo conosco, però vi assicuro che è il compagno di squadra che ogni giocatore sogna di avere affianco. Quando ho ricevuto questo il messaggio non sapevo chi fosse, ho chiamato Demetrio Albertini e mi ha confermato che il messaggio arrivava proprio da lui. Noi giocatori parliamo con i nostri argenti di contratti e quando prenderemo in quella squadra, però nel mio caso una parola di Materazzi è bastata».