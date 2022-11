Jacobelli: «Inter e Conte sfida del cuore, con la Juventus prova del nove»

Xavier Jacobelli si è espresso sugli ottavi di Champions League. Il giornalista ha poi parlato del match in programma domenica sera: Juventus-Inter

CUORE – Xavier Jacobelli ha parlato a Sportitalia degli ottavi di Champions League. Queste le sue parole su quale sarebbe il miglior sorteggio per i nerazzurri: «Per me sarà il Tottenham, sarebbe una sfida molto intrigante. Meglio loro del Porto secondo me. Il calcio portoghese anche in questa edizione. Penso al Benfica, ma anche lo stesso Porto non è da sottovalutare. Inter-Tottenham sarebbe la sfida del cuore. Secondo me è anche alla portata dei nerazzurri. Ho visto il Tottenham guadagnare qualificazione in extremis. Non è una squadra il cui valore sia così superiore a quello dell’Inter». Così Jacobelli, che spera di vedere Antonio Conte tornare a San Siro.

DERBY D’ITALIA – Jacobelli ha poi continuato, parlando del Derby d’Italia: «Sarà fondamentale per entrambe. Basta guardare la classifica. È una condizione che rende intrigante il match dello Stadium. La Juventus torna dall’eliminazione in Champions League. L’Inter è riuscita a superare il proprio momento critico. I due risultati con il Barcellona sono stati molto importanti. Hanno testimoniato quanto la squadra sia unita a Inzaghi. È una prova del nove per entrambi. Nessuna delle due può permettersi di perdere o di pareggiare». Termina così Jacobelli il suo intervento a Sportitalia.