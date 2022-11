De Grandis: «Inter, meno gol per Lukaku. Ma Lautaro Martinez pazzesco»

L’Inter è di nuovo costretta a fare a meno di Lukaku, che non ci sarà domenica con la Juventus e probabilmente anche contro Bologna e Atalanta prima della sosta. De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, segnala delle difficoltà realizzative nonostante Lautaro Martinez.

I NUMERI – L’Inter ha cinque gol in meno del Napoli, miglior attacco in Serie A dopo dodici giornate. Per Stefano De Grandis c’è un motivo ben preciso: «Il fatto che l’Inter abbia segnato meno non può che riguardare anche l’assenza di Romelu Lukaku. Lautaro Martinez ha fatto una stagione pazzesca, perché anche nella Champions League è stato decisivo: sa fare gol di destro e di sinistro. Lui era difficile che facesse molti assist: uno che ne farebbe di più è Edin Dzeko, che ne ha fatti due».