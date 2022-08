Jacobelli: «Mi aspettavo le difficoltà di Gosens. Dimarco? Che condizione!»

Il dualismo Gosens-Dimarco è al momento vinto dal vivaio Inter. Il laterale tedesco fatica ancora ad ingranare. Per l’editorialista di Tuttosport, Xavier Jacobelli, si tratta però di una normalità

DIFFICOLTÀ − Jacobelli si aspettava un Gosens non ancora al 100%: «Onestamente mi aspettavo le difficoltà di Robin Gosens, perché lo scorso anno per più di 4 mesi è stato non operativo. Ci vuole tempo per ritornare ai massimi livelli. Sono convinto che è una questione di tempo, Federico Dimarco è però in una condizione smagliante. Quindi può recuperare con più tranquillità». Così a Radio Radio.