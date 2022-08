Ranocchia, arriva l’esito degli esami: il Monza conferma grave infortunio

Dopo le poco confortanti immagini del suo infortunio di ieri – rimediato durante Napoli-Monza – è arrivata la conferma di un grave infortunio per Andrea Ranocchia. Coinvolti caviglia e perone.

GRAVE INFORTUNIO – Sfortuna nera per Andrea Ranocchia, la cui stagione è già inevitabilmente compromessa. Durante la gara tra Napoli e Monza, l’ex difensore dell’Inter è dovuto uscire a inizio secondo tempo per quello che sembrava essere un brutto infortunio. Confermato oggi da un comunicato dei brianzoli che, dopo gli accertamenti specialistici, hanno comunicato la distorsione alla caviglia e una frattura composta del perone per il giocatore.