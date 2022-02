Iuliano: «Juventus in lotta scudetto? Mancano tante giornate. Nel 2002…»

Mark Iuliano, nel corso di un’intervista concessa al Tuttosport, ha parlato della Juventus e delle possibilità per i bianconeri nella lotta scudetto

RIMONTA – Mark Iuliano parla a proposito delle possibilità scudetto della Juventus, facendo un parallelismo con la stagione 2001/2002: «Bisogna sempre crederci, altrimenti non puoi far parte della Juve. Le premesse sono buone, anche perché a parte l’ottimo mercato i bianconeri finalmente incassano pochi gol. I punti in classifica ci sono, mancano tante giornate e per lo scudetto vediamo anche il passo delle avversarie. Se ci sono similitudini con la Juve del 5 maggio? Noi eravamo fortissimi. Ricordo però che per tre quarti di quel campionato il nostro passo non fu straordinario, poi le vincemmo tutte e accelerammo verso lo scudetto. Quella Juventus può ricordare questa per la comune altalenanza- Se sarà sempre compatta, vogliosa e cattiva, chissà…»

Fonte: Tuttosport