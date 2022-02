Inter-Roma, Handanovic c’è. Riposa de Vrij: le scelte di Inzaghi in difesa – CdS

Inter-Roma, Inzaghi in vista della sfida di questa sera farà un mini-turnover, giusto per far riposare qualcuno e concedere minuti a chi gioca bene. Di seguito le possibili scelte del tecnico piacentino in difesa (vedi centrocampo e attacco).

LE SCELTE – Inter-Roma i dubbi di Simone Inzaghi riguardo l’undici titolare sono un po’ in tutti reparti, così come anche in difesa. Partendo dalla porta, c’è la conferma di Samir Handanovic tra i pali nonostante l’errore nel derby e i pochi minuti concessi, fin qui, a Ionut Radu. In difesa, invece, turno di riposo per Stefan de Vrij, con D’Ambrosio avanti su Ranocchia nelle scelte. In questo caso Skriniar si sposterebbe al centro con Bastoni alla sua sinistra.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti