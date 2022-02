Moratti: «Inter di Inzaghi meglio di Conte, merito suo! Seconda stella…»

Massimo Moratti dopo aver parlato del ritorno di José Mourinho da avversario (vedi prima e seconda parte dell’intervista), ha detto la sua riguardo Inter-Roma di Coppa Italia dopo il derby perso in campionato dopo aver dominato.

LA SFIDA – Moratti dopo aver parlato di Mourinho, dice la sua riguardo Inter-Roma di Coppa Italia, facendo riferimento al derby perso dai nerazzurri: «Difficile dirlo. I giallorossi arrivano dopo un pareggio interno contro il Genoa caratterizzato da molte polemiche; l’Inter dopo aver buttato via il derby in un modo che proprio non mi aspettavo. Mi ha sorpreso il calo di ritmo che l’Inter ha avuto dopo 65-70 minuti e il Milan ne ha approfittato. I derby sono pericolosi per le squadre in vantaggio e stavolta la lezione è toccata a noi. Una sconfitta così può insegnare. La squadra c’è, è forte, ha bei giocatori e un ottimo allenatore. Inzaghi mi è sembrato molto veloce nell’inserirsi nel mondo nerazzurro ed è stato capace di dare un qualcosa in più a un gruppo che aveva vinto con Conte. Nonostante le cessioni sta andando ancora meglio. Merito di Inzaghi che ha capacità notevoli».

LOTTA SCUDETTO – Secondo Moratti, l’Inter può ripetere quanto di buono visto la scorsa stagione, merito tutto del tecnico: «Scudetto? Non parlo di favorite. Dico che può vincerlo, ma non sarà facile perché il Napoli mi sta impressionando molto. Io sono tranquillo e devono esserlo anche gli altri tifosi nerazzurri. Seconda stella? Su quella maglia nerazzurra ci starebbe benissimo, ne sono convinto».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti