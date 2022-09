Inter-Torino, due ballottaggi in corso: i favoriti a sinistra e in attacco

Simone Inzaghi avrebbe ancora due dubbi in vista di Inter-Torino, partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie A prevista oggi alle ore 18.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Samir Handanovic tornerà titolare in porta in Inter-Torino. A sinistra invece in pole ci sarebbe Matteo Darmian. A destra invece Simone Inzaghi dovrebbe confermare Denzel Dumfries. In attacco Edin Dzeko dovrebbe essere in vantaggio su Joaquin Correa. In difesa pronta una maglia per Danilo D’Ambrosio.

Fonte: Sport.Sky.it