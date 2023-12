L’Inter ‘ricicla’ un attaccante? Da Ausilio consiglio per adattarne uno – TS

Appare evidente agli occhi di tutti la non garanzia delle riserve in attacco ai due titolarissimi di Inzaghi. Spunta l’idea di Ausilio su un riciclo per l’Inter come quinto attaccante, riportata da Tuttosport.

ATTACCO DA SISTEMARE – L’attacco dell’Inter è al completo e non va stravolta la rosa durante il mercato invernale. Questa è una prerogativa a cui si è spesso attenuto Piero Ausilio. Il direttore sportivo ha reso nota la volontà del club di voler intervenire sul mercato soltanto nel ruolo di esterno destro, causa l’operazione di Juan Guillermo Cuadrado. Il parco attaccanti non subirà modifiche durante la stagione in corso, almeno stando alle sue parole di ieri. Se è vero che per Simone Inzaghi ci siano Alexis Sanchez e Marko Arnautovic come alternative ai titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram, dalle dichiarazioni del direttore sportivo nerazzurro spunta l’idea di Henrikh Mkhitaryan come quinto attaccante. L’armeno ha sempre avuto un ruolo più offensivo, man mano arretrato in formazione col passare degli anni. Chissà se l’allenatore dell’Inter terrà conto di questo suggerimento in futuro, anche se l’indicazione di Tuttosport è che per Inzaghi sia l’ultima opzione. Nel caso, come adattati ci sarebbero anche Hakan Calhanoglu e Stefano Sensi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino