VIDEO – Genoa-Juventus 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Juventus, anticipo della sedicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



STAVOLTA NIENTE CORTO MUSO – Genoa-Juventus 1-1 nell’anticipo della sedicesima giornata di Serie A. La Juventus si ferma in Liguria e non passa sopra l’Inter in attesa della partita dei nerazzurri domani con la Lazio. Il Genoa non è proprio ermetico in difesa e si esibisce in una galleria degli orrori, certificata al 27′ quando Milan Badelj regala palla a Dusan Vlahovic per l’assist a Federico Chiesa steso da Josep Martinez: rigore evidente. Vlahovic lascia il pallone a Chiesa dopo averne sbagliati due, il suo compagno trasforma per lo 0-1 al 28′. Alberto Gilardino azzecca però la mossa dalla panchina all’intervallo, inserendo Caleb Ekuban. Quest’ultimo al 48′ crea scompiglio nella difesa della Juventus e serve di testa l’assist per il pareggio a centro area di Albert Gudmundsson. Subito dopo però rischia Martinez sbagliando un rinvio, recupera palla a Chiesa e si riscatta fermandolo con la mano. Dopo le proteste per un tocco di mano di Mattia Bani sul quale arbitro e VAR fanno proseguire la Juventus ci prova come al solito sui calci piazzati. Ma stavolta non ha il rimpallo vincente, con Martinez che salva all’89’ su tocco di pancia di Gleison Bremer.

Video con gli highlights di Genoa-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.