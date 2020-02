Inter, ricavi da sponsor in calo: una la motivazione principale

Secondo un report pubblicato dal sito Calcio e Finanza – che a sua volta riprende la relazione semestrale di Inter Media and Communication – i ricavi per la società nerazzurra derivanti dagli sponsor sono calati del 37% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Una la motivazione principale.

CALO NEI RICAVI – Per l’Inter calano i ricavi da sponsorizzazione nel primo semestre dell’esercizio 2019-2020. Secondo quanto riporta la relazione semestrale di Inter Media and Communication, i ricavi nel periodo preso in esame sono di 38,30 milioni di euro. Un calo del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando i ricavi in questione erano stati pari a 60,70 milioni di euro. La ragione di questo calo, secondo quanto spiegato dal management nerazzurro, è principalmente una: il mancato rinnovo dei due accordi commerciali con l’agenzia di marketing Beijing Yixinshijie e con le due società Fullshare Holding Limited e King Dawn Investments Limited, compensati solo in parte dall’aumento delle sponsorizzazioni Nike e Pirelli.