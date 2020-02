Mazzola: “Mertens lo terrei stretto. Inter? Non sono gli unici…”

Intervistato dal quotidiano “Il Mattino”, Sandro Mazzola – ex storico giocatore dell’Inter – ha parlato di Dries Mertens, delle sue qualità e dell’interesse della società nerazzurra su di lui.

TOP PLAYER – Non ha dubbi Sandro Mazzola: se fosse un dirigente del Napoli, farebbe di tutto per trattenere Dries Mertens e rinnovargli dunque il contratto in scadenza a giugno. L’ex storico giocatore nerazzurro ha commentato con queste parole la possibilità che possa finire all’Inter, che da mesi lo segue con interesse: «Io fossi nella società del Napoli farei di tutto per tenerlo, è vero che ha 33 anni, ma sa reinventarsi e può dare ancora tanto. Una telefonata gliela farei. Non ho dubbi che potrebbe essere il giocatore giusto per l’Inter ma non penso che siano gli unici. Il suo procuratore avrà il telefono che squilla sempre, penso siano in tanti a disturbarlo in questo momento».