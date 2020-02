Mertens out per il Torino, obiettivo Napoli-Inter di...

Mertens out per il Torino, obiettivo Napoli-Inter di Coppa Italia

Secondo quanto riporta Francesco Modugno – inviato di “Sky Sport” a Castel Volturno – Dries Mertens non dovrebbe essere della partita contro il Torino dopo l’infortunio rimediato nella sfida contro il Barcellona. L’obiettivo è rivederlo in campo per Napoli-Inter.

OBIETTIVO COPPA – Dopo essere uscito dolorante a causa di un duro intervento di Busquets nella sfida contro il Barcellona in Champions League, Dries Mertens sta già recuperando. Il giocatore belga, però, non dovrebbe comunque scendere in campo sabato sera al San Paolo contro il Torino. L’obiettivo della squadra partenopea, infatti, è di averlo a disposizione per l’importante sfida Napoli-Inter, valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia, con gli azzurri che partono da una posizione di vantaggio dopo lo 0-1 a San Siro dell’andata. Ecco le parole a riguardo di Francesco Modugno, inviato di “Sky Sport” a Castel Volturno: «Mertens è tornato a correre, ma d’accordo con i medici si è deciso di non forzare il rientro, ecco perché probabilmente non giocherà contro il Torino, sostituito da Milik. L’obiettivo è quello di vederlo in campo in Coppa Italia contro l’Inter, anche se Gattuso potrebbe smentirci nella rifinitura di domani».