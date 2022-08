Inter, quattro prestiti impegnati stasera in Serie B: le scelte di formazione

C’è un po’ di nerazzurro nelle partite di Serie B di questa sera. Sono ben quattro, infatti, i giocatori in prestito dell’Inter impegnati nelle gare in programma alle 20.45. Di seguito le varie scelte di formazione.

QUATTRO PRESTITI – Quattro giocatori di proprietà dell’Inter in quattro partite di questa sera in Serie B. Alle 20.45, infatti, saranno impegnati Franco Carboni (in Cagliari-Cittadella), Marco Pompetti (in Südtirol-Venezia), Samuele Mulattieri (in Frosinone-Brescia) e Giovanni Fabbian (in Ternana-Reggina). Solo panchina per Carboni e Mulattieri dal primo minuto, mentre Pompetti e Fabbian partiranno titolari nelle rispettive squadre.