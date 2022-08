Lukaku, gol a San Siro solo rimandato: contributo già eccezionale

La gara di ieri sera ha rappresentato il tanto atteso ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. Nonostante i tentativi, il belga non è riuscito a tornare al gol davanti ai propri tifosi. Ma è solo questione di tempo, perché il suo contributo si sta già rivelando importantissimo.

RITORNO ATTESO – Fin da quando è stato ufficializzato il suo passaggio in prestito dal Chelsea all’Inter, tutta l’attesa per Romelu Lukaku era rivolta alla prima gara dei nerazzurri a San Siro. Proprio ieri sera l’accoglienza per il belga è stata caldissima da parte degli oltre 70mila spettatori presenti per la partita contro lo Spezia. Un affetto che Lukaku ha cercato di ricambiare tornando al gol, lì dove l’ultima volta aveva lasciato il segno in quella che era anche stata la sua ultima gara in nerazzurro. Ovvero nel 5-1 contro l’Udinese che sancì la fine del campionato 2020-2021, con l’Inter per la diciannovesima volta campione d’Italia.

Lukaku e il gol a San Siro: prossima occasione tra poco più di una settimana

APPUNTAMENTO RIMANDATO – La voglia di Romelu Lukaku di inaugurare il suo ritorno a San Siro con un gol la si è potuta vedere nella sua prestazione. Il belga, purtroppo, non è riuscito a trovare la via della rete. Ma in ogni caso, il suo contributo è stato più che prezioso. Un assist, per la rete di Lautaro Martinez che ha aperto le marcature, una grande azione sulla destra che ha dato il via al raddoppio firmato da Calhanoglu, una traversa e tanta tanta lotta in campo contro i difensori avversari. Senza contare il gol all’esordio assoluto in stagione, quello della scorsa giornata sul campo del Lecce. L’appuntamento con il gol a San Siro per Romelu Lukaku è solo rimandato. La prossima occasione sarà contro la Cremonese, martedì 30 agosto.