Sensi, 90 minuti per lui nella debacle del Monza a Napoli

È appena terminata Napoli-Monza, sfida che ha visto i partenopei conquistare una netta vittoria per 4-0. Tra i brianzoli da segnalare la prestazione di Stefano Sensi, centrocampista in prestito dall’Inter, rimasto in campo per tutta la durata dell’incontro.

MINUTI NELLE GAMBE – Cresce la condizione di Stefano Sensi, che nella gara persa per 4-0 dal Monza a Napoli è rimasto in campo per tutta la durata della partita. Meno fortunato, invece, l’ex compagno all’Inter Andrea Ranocchia, uscito al 49′ per un infortunio. La gara, valevole per la seconda giornata della Serie A, è stata decisa da una grande prestazione del georgiano Kvaratskhelia, autore di una doppietta. In mezzo è arrivata anche la rete di Victor Osimhen e a calare il poker ci ha pensato Kim Min-Jae con il primo gol in campionato. Annullata invece ad Andrea Petagna la rete del possibile 3-1 a causa di una spinta ai danni di Rrahmani.