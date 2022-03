Inter, primi rientri dalle nazionali. Incognita Vecino: quando torna in Italia? – CdS

Oggi l’Inter riprenderà gli allenamenti con i nazionali Europei, di ritorno dopo gli impegni. I sudamericani, invece, torneranno solo nel fine settimana, ma c’è un’incognita legata a Matìas Vecino.

RITORNO A MILANO – Simone Inzaghi oggi è pronto ad accogliere ad Appiano Gentile i primi rientri dei nazionali, in particolare Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e il resto degli europei. Per i sudamericani, invece, il tecnico dell’Inter li avrà a disposizione solamente venerdì, a due giorni dalla sfida con la Juventus. C’è però l’incognita legata a Vecino che, dopo il Covid-19 (già negativo), questa notte non ha sfidato Arturo Vidal e Alexis Sanchez in Cile-Uruguay (QUI il report), ma ancora non è chiaro quando rientrerà in Italia.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

