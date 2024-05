Il Genoa fa sprofondare il Sassuolo: 2-1 in rimonta, autogol Kumbulla!

Il Genoa di Gilardino, sorpresa della Serie A insieme al Bologna, ha ospitato oggi il Sassuolo di Ballardini. I neroverdi, in piena lotta per non retrocedere, passano in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo ma nella seconda frazione di gioco si perdono

RIMONTA ROSSOBLÙ – Il Genoa di Alberto Gilardino ha ospitato allo stadio Luigi Ferraris il Sassuolo di Davide Ballardini, unica squadra a battere l’Inter Campione d’Italia sia all’andata che al ritorno. I neroverdi, che lottano per non retrocedere, passano in vantaggio al 31′ con Pinamonti dagli undici metri. La prima frazione di gioco si chiude con il Sassuolo in vantaggio.

RIMONTA – Nel secondo tempo il Genoa rientra in campo con un piglio diverso e ribalta la partita: prima Badelj al 56′ sigla l’1-1 e otto minuti dopo un’autorete di Kumbulla porta in vantaggio i rossoblù. La squadra neroverde non riesce poi a riprendersi e la partita si chiude dunque sul 2-1 per il Genoa. Gli uomini di Ballardini rimangono fermi al penultimo posto a quota 29 punti con lo spettro della Serie B sempre più vicino.