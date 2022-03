Brozovic e de Vrij, al momento solo uno è sicuro titolare contro la Juventus – CdS

Brozovic e de Vrij anche ieri non si sono allenati con il resto del gruppo. Secondo il collega Pietro Guadagno del Corriere dello Sport, inutile forzare la mano soprattutto in assenza dei nazionali.

RECUPERO CERTO – Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij anche ieri si sono allenati a parte, ma rispetto gli ultimi allenamenti, però, invece di lavorare in palestra, hanno lavorato in campo, anche con il pallone. La situazione resta sotto controllo, soprattutto per quanto riguarda il centrocampista croato. Per Brozovic, difatti, se ne riparlerà tra oggi e domani, ma quel che è certo è che contro la Juventus domenica sera sarà regolarmente in campo. Da capire, invece, per quanto riguarda de Vrij, che è certamente più indietro rispetto a Brozovic. Avendo rimediato un guaio più serio, sempre al polpaccio. Nel suo caso, l’idea è di arrivare ad una valutazione definitiva tra domani e venerdì. Ma l’olandese verrà utilizzato solo se non ci saranno rischi. Del resto, la sua assenza è stata più agevole da gestire, con Skriniar piazzato al centro della difesa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

