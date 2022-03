Inter in nazionale: solo un gol nella sosta, 3/11 col massimo dei minuti

Si è conclusa stanotte con Cile-Uruguay 0-2 (vedi articolo) ed Ecuador-Argentina 1-1 (vedi articolo) la serie di impegni dei giocatori dell’Inter in nazionale per questa stagione. Solo Dzeko va in gol, nell’amichevole della Bosnia, mentre sono in tre a giocare ogni singolo minuto.

INTER IN NAZIONALE – PARTITE MARZO 2022

NICOLÒ BARELLA – Italia-Macedonia del Nord 0-1 (Qualificazioni Mondiali 2022 – giovedì 24 marzo a Palermo, Italia) 77 minuti; Turchia-Italia 2-3 (amichevole – martedì 29 marzo a Konya, Turchia) 0 minuti. Totale: 77 minuti a seguito di 1 presenza

ALESSANDRO BASTONI – Italia-Macedonia del Nord 0-1 (Qualificazioni Mondiali 2022 – giovedì 24 marzo a Palermo, Italia) 90 minuti; Turchia-Italia 2-3 (amichevole – martedì 29 marzo a Konya, Turchia) 14 minuti. Totale: 104 minuti a seguito di 2 presenze

HAKAN CALHANOGLU – Portogallo-Turchia 3-1 (Qualificazioni Mondiali 2022 – giovedì 24 marzo a Porto, Portogallo) 90 minuti; Turchia-Italia 2-3 (amichevole – martedì 29 marzo a Konya, Turchia) 77 minuti. Totale: 167 minuti a seguito di 2 presenze

JOAQUIN CORREA – Argentina-Venezuela 3-0 (Qualificazioni Mondiali 2022 – sabato 26 marzo a Buenos Aires, Argentina) 64 minuti; Ecuador-Argentina 1-1 (Qualificazioni Mondiali 2022 – mercoledì 30 marzo a Guayaquil, Ecuador) 0 minuti. Totale: 64 minuti a seguito di 1 presenza

DENZEL DUMFRIES – Olanda-Danimarca 4-2 (amichevole – sabato 26 marzo ad Amsterdam, Olanda) 90 minuti; Olanda-Germania 1-1 (amichevole – martedì 29 marzo ad Amsterdam, Olanda) 90 minuti. Totale: 180 minuti a seguito di 2 presenze

EDIN DZEKO – Bosnia-Georgia 0-1 (amichevole – venerdì 25 marzo a Zenica, Bosnia) 90 minuti; Bosnia-Lussemburgo 1-0 (amichevole – martedì 29 marzo a Zenica, Bosnia) 24 minuti e 1 gol. Totale: 114 minuti e 1 gol a seguito di 2 presenze

IVAN PERISIC – Croazia-Slovenia 1-1 (amichevole – sabato 26 marzo a Doha, Qatar) 73 minuti; Croazia-Bulgaria 2-1 (amichevole – martedì 29 marzo a Doha, Qatar) 45 minuti. Totale: 118 minuti a seguito di 2 presenze

ALEXIS SANCHEZ – Brasile-Cile 4-0 (Qualificazioni Mondiali 2022 – venerdì 25 marzo a Rio de Janeiro, Brasile) 90 minuti; Cile-Uruguay 0-2 (Qualificazioni Mondiali 2022 – mercoledì 30 marzo a Santiago de Chile, Cile) 90 minuti. Totale: 180 minuti a seguito di 2 presenze

ARTURO VIDAL – Brasile-Cile 4-0 (Qualificazioni Mondiali 2022 – venerdì 25 marzo a Rio de Janeiro, Brasile) 90 minuti; Cile-Uruguay 0-2 (Qualificazioni Mondiali 2022 – mercoledì 30 marzo a Santiago de Chile, Cile) 81 minuti. Totale: 171 minuti a seguito di 2 presenze

MILAN SKRINIAR – Norvegia-Slovacchia 2-0 (amichevole – venerdì 25 marzo a Oslo, Norvegia) 90 minuti; Finlandia-Slovacchia 0-2 (amichevole – martedì 29 marzo a Murcia, Spagna) 90 minuti. Totale: 180 minuti a seguito di 2 presenze



Degli undici giocatori dell’Inter convocati in nazionale Matias Vecino ha saltato le partite dell’Uruguay perché positivo al COVID-19.