Tudor spavaldo: «Lazio prima? Se mi chiedono come migliore…»

Tudor, dopo la vittoria della sua Lazio contro l’Empoli, ribadisce un concetto già espresso in settimana per rafforzare quanto finora fatto in biancoceleste. Il tecnico, chiamato da Lotito per sostituire il dimissionario Sarri, ai microfoni di Sky Sport spegne le polemiche

NIENTE SOGNI – Igor Tudor ha battuto l’Empoli e mentalmente si prepara già al prossimo impegno, ovvero la sfida contro l’Inter Campione d’Italia in programma domenica 19 maggio alle ore 18. Il tecnico della Lazio non ha tempo per sognare: «Un successo importante che ci porta in Europa. Sogno Champions? Non c’è tempo per sognare, mancano due gare e poi vediamo dove arriviamo. L’unico obiettivo era fare il meglio possibile e lo stiamo facendo: abbiamo fatto tanti punti e un buon percorso».

Tudor non ci sta e replica alle polemiche seguite ad una sua dichiarazione forse un po’ troppo spavalda

CONCETTO RIBADITO – Tudor replica anche alle polemiche in seguito alle sue dichiarazioni sull’essere primi insieme all’Inter da quando siede sulla panchina biancoceleste: «Se uno ti chiede come si può migliorare tu cosa rispondi? Che da quando sei arrivato te sei primo in classifica. Non c’è nessuna polemica».

L’allenatore della Lazio non arretra di un millimetro e alla luce degli ottimi risultati ottenuti finora, rivendica il suo primo posto in classifica virtuale proprio ad una settimana dalla sfida a San Siro contro la prima in classifica reale, ovvero l’Inter scudettata.