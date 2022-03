Inzaghi, non solo l’attacco: all’Inter mancano i gol dei centrocampisti – CdS

Vero che che il reparto offensivo dell’Inter al momento non sta vivendo il suo miglior momento, ma anche il centrocampo non trova più il gol da diverso tempo. E come sottolineato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, anche le riserve non sono all’altezza.

UN SOLO GOL – Il collega Pietro Guadagno oggi sul Corriere dello Sport, ha evidenziato come negli ultimi cento giorni, un solo centrocampista dell’Inter ha trovato la via del gol ed è Nicolò Barella, con un gol segnato al Venezia lo scorso gennaio. Da quel momento nessun centrocampista è tornato al gol, e se l’Inter segna poco, infatti, è colpa anche dei centrocampisti. Prima di Barella, l’ultimo centrocampista nerazzurro a fare gol era stato Roberto Gagliardini nel 5-0 in casa della Salernitana, il 17 dicembre. Ma quella era un’Inter che volava, e a trascinarla c’era anche Hakan Calhanoglu, che a fine 2021 ha messo a segno 5 reti e 6 assist, corner compresi. Simone Inzaghi, dunque, oltre a dover lavorare sull’attacco, dovrà rivitalizzare anche il centrocampo.

LA PANCHINA – Il problema dei pochi gol segnati dai centrocampisti, inoltre, è legato anche a una panchina non certo all’altezza. Il bottino, se così si può dire, dei vari Gagliardini, Vidal e Vecino, è di sole quattro reti totali. Con i sudamericani che hanno timbrato tra agosto e settembre, e poi stop.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

