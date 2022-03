Cile fuori dai Mondiali: Suarez rovesciata, stop al sogno di Sanchez e Vidal

Un gol strepitoso di Suarez in rovesciata fa finire le speranze del Cile di andare ai Mondiali. L’Uruguay vince 0-2 e per Sanchez e Vidal è amaro addio alle possibilità di giocare in Qatar.

NIENTE DA FARE – Non ce l’avrebbe fatta lo stesso, viste le contemporanee vittorie di Colombia e soprattutto Perù, ma il Cile chiude con una sconfitta ed è fuori dai Mondiali. L’Uruguay si impone 0-2, per Alexis Sanchez e Arturo Vidal le speranze di andare in Qatar si concludono stanotte. Il match si decide al 79′: corner da destra, sponda di Ronald Araujo e con una splendida rovesciata Luis Suarez infila la porta cilena. Due minuti dopo Vidal lascia il posto a Jean Meneses, mentre Sanchez resta in campo fino al triplice fischio. Al 90′ è Federico Valverde a chiudere la partita, anche qui con una gran conclusione: super destro dai sedici metri imparabile, 0-2. Per il Cile è una grossa delusione.