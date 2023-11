Inter povera ma bellissima. Inzaghi mantiene la parola: obiettivo scudetto! – TS

Inzaghi va dritto verso il suo obiettivo: lo scudetto. Nonostante i problemi economici l’Inter ha costruito una squadra capolavoro. Lo dice anche TuttoSport.

OBETTIVO – Simone Inzaghi lo aveva detto prima dell’inizio della stagione: l’obiettivo dell’Inter quest’anno è lo scudetto. E finora l’allenatore piacentino sta rispettando ampiamente la parola data. L’esordio in campionato, e non solo, della squadra nerazzurra è stato impeccabile. Primo posto in classifica, miglior attacco (con Lautaro Martinez capocannoniere a quota 12 gol e Marcus Thuram uomo assist, a quota 5) e miglior difesa (con 10 clean sheet su 16 partite totali). Meglio di così, insomma, non poteva andare. Soprattutto considerando la possibilità economica del club Inter e la cautela con la quale la dirigenza ha dovuto operare in questi anni. Con un mercato sull’usato sicuro (vedi Juan Cuadrado e Alexis Sanchez) e i parametro zero come Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram, i nerazzurri hanno messo a punto una squadra capolavoro. Merito, oltre che agli incassi della finale di Champions League dello scorso anno, anche della bravura dirigenziale di Piero Ausilio e Dario Baccin. Non va dimenticato, infatti, che quando Inzaghi aveva avanzato la promessa della seconda stella, era ancora convinto che per l’impresa avrebbe avuto a disposizione Romelu Lukaku. Nonostante l’assenza del belga nell’organico, la corsa dell’Inter sembra non volersi arrestare.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino