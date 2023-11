Inzaghi, quante intuizioni: così batte Conte. L’ultima magia è Thuram! – TS

Inzaghi non smette di stupire: l’ultima sua magia porta il nome di Thuram, ma ce ne sono state tante in questi tre anni all’Inter. Ecco in cosa, secondo TuttoSport, l’allenatore piacentino ha superato Antonio Conte.

MAGIE – La lista dei meriti per le scommesse e le trasformazioni effettuate da Simone Inzgahi all’Inter continua ad allungarsi. L’ultima porta il nome di Marcus Thuram, al quale è bastato solo qualche mese estivo per completare il passaggio dalla Bundesliga alla Serie A in maniera efficace. Merito, ovviamente, dell’allenatore piacentino, che ha saputo integrarlo in un sistema di gioco completamente diverso, riuscendo anche a valorizzarlo. Questo è evidente dai numeri di Thuram, completamente sopra le aspettative anche della stessa Inter, con 5 gol, 5 assist e 3 rigori guadagnati. Ma la magia sull’attaccante francese è solo l’ultima di Inzaghi. Ce ne sono tante altre che hanno già messo in risalto la bravura tecnica di lui e del suo prezioso staff: una tra tutte l’exploit di Hakan Calhanoglu in cabina di regia. La storia del calciatore turco è ormai nota: passato da talentuoso ma anche discontinuo trequartista-mezzala a padrone del centrocampo dell’Inter. Nessuno avrebbe immaginato l’evoluzione tattica di Calhanoglu, nessuno tranne Inzaghi, che l’ha plasmata. Fra i tanti calciatori che il tecnico nerazzurro ha saputo valorizzare c’è anche André Onana, che può vantare una super stagione nel suo unico anno all’Inter. Ma anche Matteo Darmian, il jolly che ha rimpiazzato Milan Skriniar in difesa senza farlo rimpiangere neanche per un minuto. Infine, Federico Dimarco: diventato ormai uno dei migliori esterni italiani, tanto da prendersi anche la titolarità nella Nazionale azzurra.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini